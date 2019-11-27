Фермеры на 1500 тракторах заблокировали въезды в Париж: видео

1500 тракторов блокируют дороги вокруг Парижа (Фото: скриншот из видео)

10 тысяч фермеров на 1500 тракторах заблокировали въезды в Париж. Об этом сообщает Le Figaro.

Трактористы заблокировали проспект Фоша, где должен проводиться митинг, также заблокировано движение на Елисейских полях, кольцевой дороге вокруг Парижа, и в частности трасса на аэропорт Шарль-де-Голль. Кроме того, протестующие блокируют дороги, связывающие Париж и другие крупные города.

Фермеры выступают против международных соглашений о свободной торговле, внутренних директив, ограничивающих их работу, конкуренции со стороны импортной продукции. Также они недовольны неполным применением принятого в 2018 году закона, который должен защищать интересы фермеров и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам.

В феврале н а Сардинии (Италия) фермеры демонстративно вылили на проезжую часть дороги тысячи тонн овечьего молока в знак протеста против низких закупочных цен на сырье. Они требовали повысить стоимость закупки молока с 50 евроцентов за литр до 70-ти, объясняя это тем, что стало невыгодно выращивать скот для производства молока.

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