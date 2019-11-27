Фермеры на 1500 тракторах заблокировали въезды в Париж: видео

10 тысяч фермеров на 1500 тракторах заблокировали въезды в Париж. Об этом сообщает Le Figaro.
Трактористы заблокировали проспект Фоша, где должен проводиться митинг, также заблокировано движение на Елисейских полях, кольцевой дороге вокруг Парижа, и в частности трасса на аэропорт Шарль-де-Голль. Кроме того, протестующие блокируют дороги, связывающие Париж и другие крупные города.
Фермеры выступают против международных соглашений о свободной торговле, внутренних директив, ограничивающих их работу, конкуренции со стороны импортной продукции. Также они недовольны неполным применением принятого в 2018 году закона, который должен защищать интересы фермеров и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам.
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