На Сардинии (Италия) фермеры демонстративно вылили на проезжую часть дороги тысячи тонн овечьего молока в знак протеста против низких закупочных цен на сырье. Об этом сообщает Euronews.

Фермеры острова требуют повысить стоимость закупки молока с 50 евроцентов за литр до 70-ти, объясняя это тем, что стало не выгодно выращивать скот для производства молока.

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Из-за протеста фермеров местная футбольная команда "Кальяри" не смогла вылететь на матч в Милан.

"Каждый фермер кормит 11 человек! И никто нам не помогает, зато мы всех содержим" - заявил один из участников акции протеста в деревне Вилламассарджа.

Они утверждают, что будут выливать молоко, пока их требования не будут выполнены.

"Или ситуация изменится, или мы будем продолжать выливать молоко. Продавать по таким низким ценам мы не собираемся. Цена на нашу продукцию не была такой низкой еще с 70-х годов", - отмечают протестующие.

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