Фейки Кремля стреляли по Британии вхолостую - заявление Лондона

Фото: пресс-служба парламента Британии

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В британском правительстве заявили, что российская дезинформация после отравления Новичком Скрипаля прошла безуспешно

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Российская кампания по дезинформации после отравления в Великобритании бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не принесла ожидаемых для Кремля результатов. Об этом говорится в сообщении британского Кабмина.

Согласно сообщению, правительственные службы не обнаружили доказательств эффективного вмешательства России или других государств в демократические процессы в стране.

В заявлении британского кабинета министров также сказано, что после покушения в Солсбери в марте было зафиксировано распространение Кремлем по меньшей мере 38 фейковых новостей, связанных с этим событием.

Отмечается, что в данный момент Королевство разрабатывают вместе с партнерами меры, которые позволят решить проблему дезинформации. В ближайшие пять лет Лондон на это планируют потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов (более 130 млн долларов).

17 апреля сообщалось, что ФБР, Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовали техническое предупреждение о "злонамеренной киберактивности российского правительства".

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