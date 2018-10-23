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23.10.2018, 11:06

Фейки Кремля стреляли по Британии вхолостую - заявление Лондона

Фейки Кремля стреляли по Британии вхолостую - заявление Лондона - Фото
Фото: пресс-служба парламента Британии

В британском правительстве заявили, что российская дезинформация после отравления Новичком Скрипаля прошла безуспешно

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Российская кампания по дезинформации после отравления в Великобритании бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не принесла ожидаемых для Кремля результатов. Об этом говорится в сообщении британского Кабмина.

Согласно сообщению, правительственные службы не обнаружили доказательств эффективного вмешательства России или других государств в демократические процессы в стране.

В заявлении британского кабинета министров также сказано, что после покушения в Солсбери в марте было зафиксировано распространение Кремлем по меньшей мере 38 фейковых новостей, связанных с этим событием.

Отмечается, что в данный момент Королевство разрабатывают вместе с партнерами меры, которые позволят решить проблему дезинформации. В ближайшие пять лет Лондон на это планируют потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов (более 130 млн долларов). 

17 апреля сообщалось, что ФБР, Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовали техническое предупреждение о "злонамеренной киберактивности российского правительства".

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Теги: Сергей Скрипаль, отравление Скрипаля, Новичок, британия, российские фейки, дезинформация рф
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