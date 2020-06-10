"Фейки вредят здоровью". Евросоюз обвинил Россию и Китай в лжи о коронавирусе

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Россия и Китай участвовали в дезинформационных кампаниях вокруг COVID-19. Об этом говорится в документе Еврокомиссии, опубликованном 10 июня, который определяет подход ЕС к преодолению дезинформации в связи с пандемией, передает Радио Свобода.

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Европейский союз призвал активизировать борьбу против волны дезинформации в интернете, вызванную пандемией коронавируса.

"Иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности, Россия и Китай, участвовали в операциях с целенаправленным воздействием и дезинформационными кампаниями вокруг COVID-19 в Евросоюзе, его соседей и во всем мире", - сказано в документе.

Отмечается, что Россия и Китай стремятся подорвать демократические дебаты, усилить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж в контексте COVID-19.

В Еврокомиссии, что пандемия показала, что "дезинформация вредит здоровью наших граждан". Это касается, например, утверждений, что употребление отбеливателя может вылечить заболевание, а мытье рук не помогает предотвратить его распространение.

Сообщается, что Евросоюз высоко оценил интернет-платформы, такие как Google, Facebook и Twitter, за то, что они удалили миллионы лживых рекламных объявлений и согласились на использование практики, призванной прекратить распространение дезинформации.

9 июня стало известно об исследовании Гарвардского университета, в котором ученые проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что коронавирус поразил Ухань раньше , чем об этом заявили китайские власти.

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