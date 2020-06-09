Фото со спутника показывают, что коронавирус мог поразить Ухань раньше - ученые

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Спутниковые фото могут свидетельствовать о том, что коронавирус поразил Ухань раньше, чем об этом заявили китайские власти. К таким выводам пришли исследователи из Гарвардского университета, передает BBC-Украина.

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Отмечается, что наглядные изменения в движении транспорта возле больниц в Ухане с августа 2019 года позволяют предполагать, что коронавирус распространился там за несколько месяцев до того, как об этом стало широко известно.

Сообщается, что пики активности движения совпадают по времени с активным поиском в интернете информации о таких симптомах, как кашель и диарея.

Ученые из Гарварда изучали данные с платного спутникового ресурса, которые показывали движение транспорта около пяти больниц в Ухане, сравнивая фото, сделанные в конце лета и осенью 2018 года с тем же периодом 2019-го.

В качестве примера сообщается, что в октябре 2018 года, исследователи насчитали 171 машину, припаркованную возле больницы в Ухане. Год спустя, в октябре 2019-го на том же месте было 285 машин - на 67% больше.

Одновременно с этим в китайском интернет-поисковике активизировались запросы о симптомах, которые впоследствии определили как признаки нового коронавируса.

По словам ученых, предстоит еще многое выяснить, чтобы до конца понять, как нарастают вспышки таких болезней и распространяются среди населения.

Отмечается, что если инфекция, пусть и неидентифицированная, присутствовала уже в августе, а люди выезжали из Уханя в том числе и за границу, то это объясняет свидетельства о более ранних случаях заболевания COVID-19, который начинают поступать из других стран.

Сообщается, что пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая отверг предположения американских ученых.

"Думаю, это смехотворно – делать подобные выводы на основе внешних наблюдений за движением трафика", – сказал он.

В конце 2019-го в Ухане появился ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который может вызывать потенциально смертельное развитие пневмонии. Поражены уже 205 стран и территорий. На утро 9 июня в мире COVID-19 заболели 7 193 988 человек, 408 628 умерли, 3 535 491 выздоровели. LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.