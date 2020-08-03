Фигурант дела о коррупции экс-король Испании Хуан Карлос покидает страну

Хуан Карлос считает, что решение отправиться "в изгнание" – наилучший способ продолжить свое служение Испании

Бывший король Испании Хуан Карлос покинет страну спустя несколько недель после того, как стал фигурантом в расследовании дела о предполагаемой коррупции. Об этом сообщает BBC.

82-летний экс-король написал письмо своему сыну Филлипу VI, которому передал власть шесть лет назад, что будет доступен, если прокуроры должны будут допросить его.

В письме Хуан Карлос написал, что он принимал решение "перед лицом публичных последствий, которые порождают определенные прошлые события в моей личной жизни", и в надежде позволить своему сыну выполнять свои функции как короля "со спокойствием".

"Руководствуясь желанием как можно лучше служить народу Испании, его учреждениям и вам, как королю, я сообщаю о своем решении отправиться в изгнание за пределы страны. Решение я принимаю с глубокими эмоциями, но с большим спокойствием", - говорится в письме.

В заявлении королевского дворца в Сарсуэле говорится, что король Фелипе VI передал свое искреннее уважение и благодарность отцу за это решение.

25 июля 2018 года сообщалось , что экс-короля Испании заподозрили в коррупции.

В марте 2020 года Tribune de Geneve сообщило, что в 2008 году Хуан Карлос якобы получил от Саудовской Аравии взятки на $100 млн, которые были которые были перечислены на швейцарский счет, открытый для его фонда.

Затем Daily Telegraph сообщило, что нынешний король Испании Фелипе VI, сын Хуана Карлоса, также является бенефициаром этого фонда.

В середине марта король Фелипе дистанцировался от своего отца, заявив, что ему ничего не известно о вероятных сделках, а также лишил отца выплат от королевского двора, которые составляют 194 000 евро ежегодно.

СПРАВКА. Придя к власти в 1975 году, Хуан Карлос I Бурбонский стал первым монархом - главой государства после смерти диктатора Франсиско Франко. Благодаря Хуану Карлосу в Испании провели демократические реформы, утверждена новая конституция. Хуан Карлос очень долго был популярным монархом. Но в последние годы перед тем, как он отрекся от престола в июне 2014 году на пользу своего сына Фелипе, репутация его семьи значительно пострадала коррупционных скандалов.

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Наталия Медведева

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