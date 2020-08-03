Фигурант дела о коррупции экс-король Испании Хуан Карлос покидает страну
Хуан Карлос считает, что решение отправиться "в изгнание" – наилучший способ продолжить свое служение Испании
Бывший король Испании Хуан Карлос покинет страну спустя несколько недель после того, как стал фигурантом в расследовании дела о предполагаемой коррупции. Об этом сообщает BBC.
82-летний экс-король написал письмо своему сыну Филлипу VI, которому передал власть шесть лет назад, что будет доступен, если прокуроры должны будут допросить его.
В письме Хуан Карлос написал, что он принимал решение "перед лицом публичных последствий, которые порождают определенные прошлые события в моей личной жизни", и в надежде позволить своему сыну выполнять свои функции как короля "со спокойствием".
"Руководствуясь желанием как можно лучше служить народу Испании, его учреждениям и вам, как королю, я сообщаю о своем решении отправиться в изгнание за пределы страны. Решение я принимаю с глубокими эмоциями, но с большим спокойствием", - говорится в письме.
В заявлении королевского дворца в Сарсуэле говорится, что король Фелипе VI передал свое искреннее уважение и благодарность отцу за это решение.
- 25 июля 2018 года сообщалось, что экс-короля Испании заподозрили в коррупции.
- В марте 2020 года Tribune de Geneve сообщило, что в 2008 году Хуан Карлос якобы получил от Саудовской Аравии взятки на $100 млн, которые были которые были перечислены на швейцарский счет, открытый для его фонда.
- Затем Daily Telegraph сообщило, что нынешний король Испании Фелипе VI, сын Хуана Карлоса, также является бенефициаром этого фонда.
- В середине марта король Фелипе дистанцировался от своего отца, заявив, что ему ничего не известно о вероятных сделках, а также лишил отца выплат от королевского двора, которые составляют 194 000 евро ежегодно.
СПРАВКА. Придя к власти в 1975 году, Хуан Карлос I Бурбонский стал первым монархом - главой государства после смерти диктатора Франсиско Франко. Благодаря Хуану Карлосу в Испании провели демократические реформы, утверждена новая конституция.
Хуан Карлос очень долго был популярным монархом. Но в последние годы перед тем, как он отрекся от престола в июне 2014 году на пользу своего сына Фелипе, репутация его семьи значительно пострадала коррупционных скандалов.
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