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Формула Штайнмайера для Грузии. МИД страны сделал заявление

Формула Штайнмайера для Грузии. МИД страны сделал заявление - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.10.2019, 21:04

Президент Германии посетит Грузию в ближайшие дни

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отрицает, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита в Тбилиси может привезти предложения по урегулированию ситуации с оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией. Об этом глава МИД заявил журналистам в четверг, пишет Интерфакс.

Подобную информацию он назвал спекуляцией. 

"Хочу четко заявить, что ни с какими инициативами он не приезжает, у него нет никаких предложений в отношении урегулирования конфликтов", - заявил Залкалиани.

Глава МИД добавил, что визит Штайнмайера в страну был запланирован давно.

Пресс-служба президента Грузии сообщила, что Тбилиси президент Германии посетит 6 октября. Визит продлится до 8 октября.

Южная Осетия и Абхазия - два грузинских региона, которые были незаконно оккупированы Россией в 2008 году.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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Грузия формула штайнмайера абхазия южная осетия МИД Грузии
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