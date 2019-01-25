Форум в Давосе: Сорос cказал, каких опасается технологий

Джордж Сорос (фото - epa)

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что опасается использования современных технологий в авторитарных государствах. Об этом он сказал, 24 января, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Deutsche Welle.

"Смертельной опасностью" для открытого гражданского общества он назвал возможность использования, к примеру, самообучающихся машин и искусственного интеллекта в качестве инструмента контроля со стороны тоталитарных властей.

Реклама

Сорос привел в пример вводимую властями Китая систему социального рейтинга, по которой происходит оценка граждан на предмет того, не представляют ли они опасность для государства.

Основной целью внедрения системы, по заявлению китайских властей, является "построение гармоничного социалистического общества".

Главной ценностью такого общества является честность, которая должна проявляться во всем, от поведения в интернете до почитания родителей.

Читайте также: Форум в Давосе: люди и идеи, которые повлияют на мир. Хроника

Чтобы развить это качество в народе, каждому гражданину Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность и, к примеру, своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы. За проступки разной степени тяжести вычитаться.

"Она подчиняет судьбу индивидуума в еще не оцененном масштабе интересам однопартийного государства", - отметил Сорос.

В мире много авторитарных государств, но именно Китай является самым богатым, сильным и передовым в технологическом плане авторитарным режимом. Это, по мнению финансиста, делает китайского лидера Си Цзиньпина "самым опасным противником открытых обществ".

Критике Сорос подверг и политико-экономическую экспансию Китая. В частности, отметил он, с помощью инфраструктурных инвестиций в рамках проекта "Новый шелковый путь" Китай пытается расширить свое политическое и экономическое влияние на страны-участницы.

"Вместо того, чтобы вступить в торговую войну практически со всем миром, президент Трамп должен сосредоточиться на Китае", - подчеркнул финансист. Китайским телекоммуникационным концернам ZTE и Huawei в США, считает он, дают зеленый свет.

Если китайские фирмы смогут установить доминирующие позиции на рынке технологии высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G), то, по мнению Сороса, для остального мира это будет означать непредсказуемые риски в сфере информационной безопасности.

19 декабря 2018 года британская газета Financial Times назвала человеком года Сороса.

Джордж Сорос - американский трейдер, финансист, меценат, инвестор, философ. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Продолжатель идей Карла Поппера. Создатель сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса". Член исполнительного комитета International Crisis Group. Американский Forbes в 2018 году оценил состояние Сороса в $8,3 млрд.