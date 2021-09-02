Фото дня. Блэкаут в Новом Орлеане: снимки из космоса до и после удара урагана Ида
02.09.2021, 15:29
Последствия урагана Ида в Новом Орлеане, штат Луизиана (Фото - ЕРА)
Национальное аэрокосмическое агентство США 2 сентября опубликовало спутниковый снимок с последствиями мощного урагана Ида, который обрушился на побережье штата Луизиана 29 августа. Спустя несколько дней после удара стихии большинство людей остаются без доступа к электроэнергии.
На верхнем снимке, сделанном над Новым Орлеаном ночью 9 августа, город утопает в иллюминации. Второй снимок от 31 августа запечатлел практически полностью погруженные во мрак кварталы.
По данным ВВС, скорость урагана при выходе на побережье достигала 240 км/ч. Без электричества остались около миллиона местных жителей. Около 90% домов в Новом Орлеане получили серьезные повреждения. Сообщается по крайней мере об одном погибшем.
- Ураган Ида бушевал над южной Луизианой 29 августа, вызвав ливни, наводнения и разрушения. 30 августа он переместился на север и восток – в Миссисипи и Алабаму.
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