Фото дня. Террористы вырыли туннель и сбежали из самой охраняемой тюрьмы Израиля

Шестеро пожизненно заключенных в ночь на 6 сентября сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере Израиля. Как пишет detaly.co.il, беглецы начали рыть подкоп в одной из туалетных кабинок, и им удалось использовать трубы канализации как готовый тоннель.

Один из сбежавших – террорист Захария Збейди, возглавлявший группировку "Бригады мучеников Аль-Аксы" и осуществивший несколько терактов против израильтян. Пятеро остальных – боевики палестинского Исламского джихада.

Как сообщает Ynet со ссылкой на бывшего чиновника тюремной службы, среди возможных причин такого инцидента – офицеры и охранники боятся заключенных, поэтому не всегда следуют инструкциям.

Тюрьма Гильбоа считается самой охраняемой в Израиле, круглосуточно за территорией ведется наблюдение через 72 камеры. В 2014 году здесь уже предпринималась попытка сбежать подобным образом. Однако тогда после обысков удалось предотвратить побег.

В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.

После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.

Александра Шмыкова

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