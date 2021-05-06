Франция отправила патрульные катера к острову Джерси: туда уже плывут два корабля Британии

Франция отправила два патрульных катера в воды у острова Джерси в проливе Ла-Манш после того, как Великобритания отравила туда два своих военно-морских судна. Об этом сообщает Reuters.

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Французское правительство возмущено тем, что власти острова выдали новые разрешения на рыбную ловлю – в Париже считают, что они налагают ограничения для французских рыболовных траулеров.

Это является болезненным моментом в отношениях после выхода Великобритании из Европейского Союза, пишет агентство.

Представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона заявил, что развертывание патрульных судов Франции и Британии "направлено на поддержание порядка и предотвращение столкновений" между рыболовными траулерами.

Еврокомиссия призвала стороны к спокойствию, отмечает Reuters.

31 января 2020 года Великобритания официально покинула ЕС.

28 апреля 2021 года Европарламент одобрил торговое соглашение между ЕС и Великобританией после Brexit.

Сегодня, 6 мая, стало известно, что Великобритания направила два патрульных судна к острову Джерси у побережья Франции на фоне угроз французских рыбаков блокировать его порт.

Станислав Стороженко

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