Франция предложила изменить правила вступления в ЕС - СМИ

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Правительство Франции разослало странам-членам Евросоюза неофициальный документ, в котором предлагает перейти к постепенному процессу вступления в ЕС, состоящему из семи этапов. Об этом сообщает New Europe.

Издание отмечает, что ранее именно Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Сейчас для начала расширения необходимо открытие переговоров со странами-кандидатами по 35 отдельным отраслям европейского права. После того, как кандидаты соглашаются провести необходимые реформы, их принимают как полноправных членов, и они получают доступ к программам ЕС.

Предложение Франции состоит в том, чтобы процесс вступления новой страны в ЕС состоял из семи этапов, на каждом их которых страна получает доступ к определенным программам Евросоюза. Последним этапом должно быть полное членство в объединении, уточняет EUobserver.

Если правительство страны-кандидата отступит от своих обязательств, ЕС может вернуть процесс на прежний уровень.

По информации New Europe, французское предложение является результатом консультаций с Германией, Нидерландами и Данией.

Издание отмечает, что сейчас непонятно, является ли это предложением положить конец расширению ЕС или же искренней попыткой сделать процесс присоединения более эффективным.

18 октября лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе не смогли договориться о начале переговоров о вступлении в союз Северной Македонии и Албании.