Албанию и Северную Македонию не готовы пускать в Евросоюз

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании. Об этом сообщил европейский комиссар по расширению и политике добрососедства Йоханнес Хан в Twitter.

"Это очень разочаровывает. Теперь члены ЕС должны внести ясность, насколько серьезно они привержены интеграции Западных Балкан в ЕС", - заявил Хан.

Хан подчеркнул, что ответственность за провал начала переговоров лежит не на Северной Македонии и Албании, которые, по его словам, "справедливо надеялись на положительное решение", а на Евросоюзе, который не смог принять решение из-за внутренних вопросов.

#EU leaders failed to live up to their commitment to open #accession negotiations with #NorthMacedonia and #Albania at #EUCO. This is a matter of extreme disappointment. #EU #MS now need to clarify how serious their commitment is to the #WesternBalkans’ #EU integration. 1/4