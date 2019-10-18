Албанию и Северную Македонию не готовы пускать в Евросоюз

Йоханнес Хан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании. Об этом сообщил европейский комиссар по расширению и политике добрососедства Йоханнес Хан в Twitter.

"Это очень разочаровывает. Теперь члены ЕС должны внести ясность, насколько серьезно они привержены интеграции Западных Балкан в ЕС", - заявил Хан.

Хан подчеркнул, что ответственность за провал начала переговоров лежит не на Северной Македонии и Албании, которые, по его словам, "справедливо надеялись на положительное решение", а на Евросоюзе, который не смог принять решение из-за внутренних вопросов.