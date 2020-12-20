Француз установил мировой рекорд: простоял в ящике со льдом более двух с половиной часов

Француз Ромен Вандендорп установил мировой рекорд, простояв в ящике со льдом более двух с половиной часов. Он собирал деньги на благотворительность - борьбу с онкологическими заболеваниями у детей. Об этом сообщает France 24.

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34-летний медик пробыл во льду 02:35:43, побив предыдущий международный рекорд на 40 минут. Он заявил, что тренировался "преодолевать человеческие ограничения". Его тренировки включали в себя сидение в ледяной джакузи и большой морозилке, а также закапывании в снег.

Все деньги, собранные во время мероприятия, он намерен пожертвовать ассоциации Wonder Augustine, которая занимается борьбой с онкологией у детей. Организация названа в честь четырехлетней девочки Августины, которая умерла два года назад от рака.

20 декабря сообщалось, что нападающий каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси повторил рекорд Пеле по числу голов за один клуб.

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Владислав Сердюк

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