Француз установил мировой рекорд: простоял в ящике со льдом более двух с половиной часов
Француз Ромен Вандендорп установил мировой рекорд, простояв в ящике со льдом более двух с половиной часов. Он собирал деньги на благотворительность - борьбу с онкологическими заболеваниями у детей. Об этом сообщает France 24.
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34-летний медик пробыл во льду 02:35:43, побив предыдущий международный рекорд на 40 минут. Он заявил, что тренировался "преодолевать человеческие ограничения". Его тренировки включали в себя сидение в ледяной джакузи и большой морозилке, а также закапывании в снег.
Все деньги, собранные во время мероприятия, он намерен пожертвовать ассоциации Wonder Augustine, которая занимается борьбой с онкологией у детей. Организация названа в честь четырехлетней девочки Августины, которая умерла два года назад от рака.
- 20 декабря сообщалось, что нападающий каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси повторил рекорд Пеле по числу голов за один клуб.
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