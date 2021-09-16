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Французские войска убили лидера Исламского государства в Большой Сахаре – Макрон

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 07:35
Французские войска убили лидера Исламского государства в Большой Сахаре – Макрон - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Legnan Koula/EPA)

Французские военные убили лидера исламистской организации Исламское государство в Большой Сахаре Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Об этом в Twitter сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"Ардан Абу Валид аль-Сахрави, лидер террористической группировки Исламское государство в Большой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", – заявил Макрон.

Макрон не уточнил, где именно была проведена операция. Регион Сахель включает десять стран на границе между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге.

Сахрави был лидером ИГ в Сахеле в Западной Африке, его группа несет ответственность за атаку на американских солдат в 2017 году, а в 2020 году он лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их шофера, сообщает Reuters со ссылкой на слова Макрона.

Французские войска убили лидера Исламского государства в Большой Сахаре – Макрон
Денис Юдин
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Эммануэль Макрон исламское государство игил Сахара
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