Французские войска убили лидера Исламского государства в Большой Сахаре – Макрон

Французские военные убили лидера исламистской организации Исламское государство в Большой Сахаре Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Об этом в Twitter сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ардан Абу Валид аль-Сахрави, лидер террористической группировки Исламское государство в Большой Сахаре, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", – заявил Макрон.

Макрон не уточнил, где именно была проведена операция. Регион Сахель включает десять стран на границе между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге.

Сахрави был лидером ИГ в Сахеле в Западной Африке, его группа несет ответственность за атаку на американских солдат в 2017 году, а в 2020 году он лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их шофера, сообщает Reuters со ссылкой на слова Макрона.

4 июля 2018 года Худайфах аль-Бадри, сын лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади был убит в Сирии.

В октябре 2019 года стало известно о гибели лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади во время рейда спецназа США в Сирии.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.