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ФРГ возмущена действиями Литвы по Калининграду. Боится военного конфликта с РФ – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 23:10
ФРГ возмущена действиями Литвы по Калининграду. Боится военного конфликта с РФ – Spiegel - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/LUDOVIC MARIN)

Правительство Германии возмущено действиями Литвы, которая ограничила транзит подсанкционных грузов по железной дороге в Калининград из других регионов России и обратно. В ФРГ опасаются, что базирующиеся в Литве немецкие солдаты могут быть втянуты в возможный военный конфликт с РФ. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

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Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. "Это транспорт из России в Россию. Это разрешено", — говорят в правительстве Германии.

В Берлине опасаются эскалации конфликта с Россией. Там считают, что Москва может применить силу для создания наземного коридора. Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что одной из его важнейших целей является предотвращение превращения НАТО в партию войны. В Литве дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в возможный конфликт.

30 июня литовские правительственные чиновники заявили: "Немцы оказывают давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на Калининград. Они опасаются, что их солдаты могут ввязаться в военный конфликт и дать себя запугать России".

Уже почти две недели Еврокомиссия и Литва обсуждают, подпадают ли транзитные товары для Калининграда под санкции ЕС.

Решение Брюсселя по этому вопросу должно быть готово к 10 июля, когда должны вступить в силу следующие санкции, сообщает издание. Литва настаивает на соблюдении закона при толковании санкций. "Мы не изменили свое отношение, ЕС изменил", — говорят в Вильнюсе. Еще в апреле Еврокомиссия заверила, что санкции также будут применяться к транзиту в Калининград и из него — "всякий раз, когда товары из России пересекают границу ЕС как по железной дороге, так и по суше", отмечает Spiegel.

  • 29 июня агентство Reuters сообщило, что транспортировка российских подсанкционных товаров через Литву в российский эксклав Калининград может возобновиться в течение нескольких дней, поскольку европейские официальные лица стремятся к компромиссному соглашению с балтийским государством, чтобы разрядить скандал с Москвой.
Вадим Ребрина
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Германия санкции литва калининград
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