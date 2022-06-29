В ЕС ведут переговоры о разрешении России возить грузы в Калининград через Литву – Reuters

Транспортировка российских подсанкционных товаров через Литву в российский эксклав Калининград может возобновиться в течение нескольких дней, поскольку европейские официальные лица стремятся к компромиссному соглашению с балтийским государством, чтобы разрядить скандал с Москвой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

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Калининград, который граничит со странами ЕС и зависит от железных и автомобильных дорог, проходящих через Литву, был отрезан от некоторых грузовых поставок с материковой части России с 17 июня в связи с санкциями, введенными Брюсселем.

По данным агентства, европейские официальные лица ведут переговоры об освобождении территории от санкций. Соглашение может быть достигнуто в начале июля, если член ЕС Литва снимет свои оговорки. Переговоры поддерживает Германия.

По словам источника, Литва опасается, что если традиционный маршрут для российских товаров в Калининград не будет восстановлен, Москва может использовать военную силу, чтобы проложить сухопутный коридор через литовскую территорию.

Тем временем немецкие военные дислоцированы в Литве и, если это произойдет, ФРГ может быть втянута в конфронтацию вместе со своими союзниками по НАТО.

"Мы должны смотреть правде в глаза", — сказал агентству человек, непосредственно знакомый с дискуссиями в ЕС, назвав Калининград "священным" для Москвы.

"У Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", — сказал он, признав, что конечный результат может показаться несправедливым.

Представитель Министерства иностранных дел Литвы заявил, что оно продолжит консультации с Европейской комиссией по поводу применения санкций.

"Санкции должны применяться, и любые принятые решения не должны подрывать доверие и эффективность санкционной политики ЕС", — сказал представитель МИД Литвы.

Один из источников, непосредственно осведомленных в этом вопросе, сказал, что компромиссное соглашение будет найдено до 10 июля, второй сказал, что об этом может быть объявлено на следующей неделе.

По словам одного из этих людей, один из компромиссов может предусматривать освобождение от санкций ЕС движения грузов между Россией и Калининградом на том основании, что это не считается нормальной международной торговлей, поскольку эксклав является частью России.

Эта уступка может быть сделана только при условии, что санкционированные грузы будут использоваться в Калининграде, а не экспортироваться через его порт, где базируется Балтийский флот РФ.

Другой человек сказал, что гуманитарные основания могут быть использованы для освобождения Калининградской области от санкций. Однако он добавил, что у Литвы есть серьезные сомнения относительно того, что можно рассматривать как уступку Москве.

18 июня Литва ограничила транзит грузов по железной дороге в Калининград из других регионов России и обратно. Запрет распространяется на попавшие под санкции Евросоюза товары. Это примерно половина грузов, идущих из России в калининградский эксклав. В списке – алкоголь, сигареты, мебель, бытовая техника, строительные материалы и т.д.

РФ начала угрожать Литве ответными мерами. Politico писало, что если РФ решится на войну с НАТО, то ее первой целью может стать Сувалкский перешеек.

Вадим Ребрина

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