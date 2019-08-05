Осужденный по делу Ил-76 в Луганске генерал подал в отставку

Виктор Назаров (Фото - скриншот)

Генерал-майор Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ по собственному желанию, сообщает Hromadske.

"Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия на уголовном производстве, работе в судах, борьбе", - объяснил Назаров свое желание уйти в отставку.

Назаров был осужден в 2017 году по делу о сбитом боевиками Ил-76 на семь лет лишения свободы. Суд признал его виновным в бездеятельности и служебной халатности. Назарова обвинили в том, что он, зная о готовящемся теракте, отправил самолет в вылет, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих.

Пока суд рассматривает апелляцию, поданную Назаровым, он остается на службе и занимает должность заместителя начальника генштаба.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны выделило Назарову служебную квартиру в Киеве.

14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.

Виктор Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО.

Суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Назарова, которая привела к гибели 49 украинских военных.

При этом суд не лишил Назарова звания генерал-майора, учитывая, что он ранее не был судим и имеет положительную характеристику по месту службы.