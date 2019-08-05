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Осужденный по делу Ил-76 в Луганске генерал подал в отставку

Осужденный по делу Ил-76 в Луганске генерал подал в отставку - Фото
Виктор Назаров (Фото - скриншот)
05.08.2019, 12:39

Заместитель главы генштаба Виктор Назаров подал рапорт об увольнении по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на борьбе в судах

Генерал-майор Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ по собственному желанию, сообщает Hromadske.

"Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия на уголовном производстве, работе в судах, борьбе", - объяснил Назаров свое желание уйти в отставку.

Назаров был осужден в 2017 году по делу о сбитом боевиками Ил-76 на семь лет лишения свободы. Суд признал его виновным в бездеятельности и служебной халатности. Назарова обвинили в том, что он, зная о готовящемся теракте, отправил самолет в вылет, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих.

Пока суд рассматривает апелляцию, поданную Назаровым, он остается на службе и занимает должность заместителя начальника генштаба. 

Ранее сообщалось, что Министерство обороны выделило Назарову служебную квартиру в Киеве.

14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.  

Виктор Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО. 

Суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Назарова, которая привела к гибели 49 украинских военных.

При этом суд не лишил Назарова звания генерал-майора, учитывая, что он ранее не был судим и имеет положительную характеристику по месту службы.

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катастрофа ил-76 виктор назаров
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