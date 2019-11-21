Генпрокурор Израиля обвинил Нетаньяху в коррупции

Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Генеральный прокурор Израиля обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает ВВС.

Утверждается, что Нетаньяху принимал подарки от состоятельных бизнесменов и оказывал услуги, чтобы попытаться получить более позитивное освещение в прессе своей деятельности.

Нетаньяху отрицает правонарушения и говорит, что стал жертвой "охоты на ведьм" со стороны своих левых противников и СМИ.

Премьер Израиля заявил, что не подаст в отставку.

Заявление генпрокурора было сделано на фоне политического противостояния в Израиле после двух неубедительных всеобщих выборов в апреле и сентябре.

В среду соперник Нетаньяху на посту премьер-министра Бенни Ганц заявил, что не смог получить большинство в парламенте и сформировать правящую коалицию. Ранее это не смог сделать также и Нетаньяху.

В четверг президент Реувен Ривлин официально попросил законодателей договориться о кандидате на пост премьер-министра в течение 21 дня и избежать беспрецедентных третьих выборов в этом году.