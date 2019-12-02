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Генсек ООН: Войну против природы нужно прекратить

Генсек ООН: Войну против природы нужно прекратить - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)
02.12.2019, 06:20

Генсек ООН призвал не игнорировать вопросы защиты климата

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с требованием перейти к решительным действиям в защиту окружающей среды. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Генсек ООН призвал, прежде всего, крупнейших эмитентов парниковых газов изменить нынешний курс и не игнорировать вопросы защиты климата.

"Мы уже слишком долго ведем борьбу против нашей планеты, а теперь наша планета наносит удар в ответ. Нашу войну против природы нужно прекратить", - подчеркнул Гутерреш, заверив, что человечество "знает, что это возможно".

Руководитель ООН назвал свой призыв перед началом климатической конференции ООН в Мадриде (COP25) "посланием надежды, а не отчаяния".

Он считает, что прежних усилий по реализации мероприятий в защиту климата "абсолютно недостаточно".

Причина этого - "отсутствие политической воли", заключил генсек ООН.

Двухнедельная климатическая конференция ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря. В ней должны примут участие представители около 200 стран мира.

  • 23 сентября на открытии саммита по климату в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН предостерег от скорого наступления негативных последствий климатических изменений.
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ООН антониу гутерреш защита климата
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