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Генштаб о потерях оккупанта за сутки: 5 истребителей, техника, ЗРК, крылатая ракета

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 07:33
Генштаб о потерях оккупанта за сутки: 5 истребителей, техника, ЗРК, крылатая ракета - Фото
Фейсбук Воздушных сил ЗСУ

28 февраля Воздушные силы Украины уничтожили 5 вражеских истребителей, колонны техники, колонну с горючим, ЗРК, вертолет и крылатую ракету, сообщает Генштаб ВСУ.

"Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары, украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35", – объясняет Генштаб.

Крылатую ракету и вертолет неподалеку от Киева сбил зенитно-ракетный комплекс "Бук" М-1.

Украинские штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

Удачно отработала также бомбардировочная авиация.

Су-24м Воздушных сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами в Черниговской области и неподалеку от Бердянска.

Экипажи Bayraktar TB2 ударили на этот раз по трем целям – танку противника и двум зенитно-ракетным комплексам оккупантов "Бук".

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Ірина Петренко
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