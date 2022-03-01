Генштаб о потерях оккупанта за сутки: 5 истребителей, техника, ЗРК, крылатая ракета
28 февраля Воздушные силы Украины уничтожили 5 вражеских истребителей, колонны техники, колонну с горючим, ЗРК, вертолет и крылатую ракету, сообщает Генштаб ВСУ.
"Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары, украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35", – объясняет Генштаб.
Крылатую ракету и вертолет неподалеку от Киева сбил зенитно-ракетный комплекс "Бук" М-1.
Украинские штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.
Удачно отработала также бомбардировочная авиация.
Су-24м Воздушных сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами в Черниговской области и неподалеку от Бердянска.
Экипажи Bayraktar TB2 ударили на этот раз по трем целям – танку противника и двум зенитно-ракетным комплексам оккупантов "Бук".
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