Генштаб Польши обещает защитить Литву американскими ЗРК Patriot

Patriot (фото - скриншот с видео)

Польша и Литва могут договориться о синхронизации систем противовоздушной обороны для защиты Балтийского региона с помощью американских зенитно-ракетных комплексов большой дальности Patriot. Об этом заявил глава глава Генштаба Польши Раймунд Анджейчак, передает Delfi.

"Мы члены НАТО, у нас одно воздушное пространство. Таким образом, для наших планов границы не существует - нет границы (при проведении - ред.) учений или военных операций", - сказал он.

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Анджейчак отметил, что обсудил этот вопрос с главнокомандующим литовской армией Йонасом Витаутасом Жукасом.

"Конечно, это зависит от планирования. Если система будет достаточно действенной, то мы сможем договориться, как синхронизировать наши системы ПВО в Польше и Литве", - добавил генерал-лейтенант.

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21 апреля 2018 года министр обороны Литвы Раймондас Кароблис призвал США усилить Балтийский регион системами защиты, такими как зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger.