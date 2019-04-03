Генштаб Польши обещает защитить Литву американскими ЗРК Patriot

Польша и Литва могут договориться о синхронизации систем противовоздушной обороны для защиты Балтийского региона с помощью американских зенитно-ракетных комплексов большой дальности Patriot. Об этом заявил глава глава Генштаба Польши Раймунд Анджейчак, передает Delfi.
"Мы члены НАТО, у нас одно воздушное пространство. Таким образом, для наших планов границы не существует - нет границы (при проведении - ред.) учений или военных операций", - сказал он.
Анджейчак отметил, что обсудил этот вопрос с главнокомандующим литовской армией Йонасом Витаутасом Жукасом.
"Конечно, это зависит от планирования. Если система будет достаточно действенной, то мы сможем договориться, как синхронизировать наши системы ПВО в Польше и Литве", - добавил генерал-лейтенант.
Читайте также: Половина Европы под прямым прицелом российских ракет - ГУР
21 апреля 2018 года министр обороны Литвы Раймондас Кароблис призвал США усилить Балтийский регион системами защиты, такими как зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger.
28 марта 2018 года Польша подписала с США контракт на покупку противоракетных комплексов Patriot на общую сумму $4,75 млрд.
Читайте также: В Польше оборудуют склад армии США