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01.04.2019, 21:59

В Польше оборудуют склад армии США

В Польше оборудуют склад армии США - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Для этого Североатлантический альянс выделяет $260 млн

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НАТО выделит $260 млн на строительство склада американской армии в Польше. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на слове генсека альянса Йенса Столтеберга. 

Речь идет о базе для армии США в районе Повидз (Великопольское воеводство), где будут хранить бронированные машины, боеприпасы и оружие военных США.

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Столтенберг объяснил, что выбор места создания базы был сделан благодаря близости крупного аэропорта - это поднимет уровень мобильности военных, а размещение вооружений увеличит готовность войск к действиям.

Отмечается, что подобное размещение военной техники - практика, которую применяли во время холодной войны. В случае конфликта это позволит Соединенным Штатам быстро поддержать союзные войска тысячами солдат.

Строительство склада должно начаться летом и продлится два года.

29 марта сообщалось, что с 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности, повышение уровня безопасности и улучшение взаимодействия с НАТО.

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Теги: нато, польша, йенс столтенберг
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