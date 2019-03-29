Пентагон озвучил сумму, потраченную на обороноспособность Украины

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С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности, повышение уровня безопасности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом российским Известиям заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

По его словам, Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к Альянсу.

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"Наша политика в вопросе будущего расширения НАТО заключается в том, что дверь открыта. Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", - отметил Пахон.

Он подчеркнул, что США по-прежнему выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Пахон добавил, что "решение крымского территориального вопроса остается важным обстоятельством" для вступления страны в НАТО.

13 марта 2019 года сообщалось, что бюджетная заявка для Пентагона, которую администрация президента США Дональда Трампа направила на рассмотрение в Конгресс, составляет $750 млрд.