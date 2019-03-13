На что Пентагону в 2020 году нужны $750 млрд: детали заявки

Фото: пресс-служба ВВС США

Бюджетная заявка для Пентагона, которую администрация президента США Дональда Трампа направила на рассмотрение в Конгресс, составляет $750 млрд. Об этом пишет агентство Голос Америки.

Бюджетная заявка включает $718 млрд на нужды Минобороны и $32 млрд - на деятельность оборонного характера в других ведомствах (в основном речь идет о программах министерства энергетики, связанных с ядерным оружием).

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На проектные работы и запуск производства нового бомбардировщика B-21 военные хотят $3 млрд. $2,2 млрд потребуется на новую ядерную субмарину класса Columbia, и $700 млн - на новую ракету большой дальности, которую можно будет запускать вне зоны поражения ПВО противника.

Еще $600 млн просят на модернизацию арсенала межконтинентальных баллистических ракет.

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Агентство отмечает, что на следующий фискальный год Пентагон запросил меньше средств на сдерживание российской агрессии в Европе: $5,9 млрд вместо нынешних $6,5 млрд.

Также Минобороны США меньше просит у законодателей и на нужды Агентства противоракетной обороны - $9,43 млрд. В принятом на 2019 год бюджете на эту программу выделено на $1,06 млрд больше.

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Заявка оборонного бюджета-2020 предусматривает также производство 78 истребителей F-35 Lockheed Martin на сумму $11,2 млрд.

Кроме того, Пентагон запрашивает восемь новых вариантов более старых истребителей F-15 Boeing на $1,1 млрд: это первая возможная закупка таких самолетов с 2001 года.

На средства защиты от гиперзвуковых снарядов и на инициативы по демонстрации способности датчиков отслеживать баллистические ракетные цели Пентагон запросил новое финансирование в размере $157,4 млн и $303,5 млн соответственно. Обе программы предполагается применять для противодействия новым военным системам РФ и КНР. Эту же технологию предполагается в будущем использовать в космосе - для отслеживания ракет.