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09.03.2019, 07:09

Закупки оружия: делегация Украины пообщалась с Пентагоном

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Стороны обсудили участие Украины в программе Пентагона Foreign Military Sales

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Украинская делегация провела встречу с представителями министерства обороны США по поводу масштабных закупок Украиной американского оружия. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

В разговоре участвовали вице-премьер-министр по вопросам европейськои и евроатлантичнои интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, послом Украины в США Валерий Чалый, а также и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер и зампомощника министра обороны США по вопросам Украини, России и Евразии Лора Купер.

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Стороны обсудили положения украинского законодательства, дающего полномочия Минобороны закупать товары и услуги оборонного назначения за рубежом и позволяющего Украине стать полноценным участником программы Пентагона Международные военные продажи (Foreign Military Sales, FMS).

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2 февраля Климпуш-Цинцадзе заявила, что скоро времени Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США и стремится стать участником программы США Foreign Military Financing, которой предусматривается финансирование вооруженных сил зарубежных стран.

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Теги: оружие, минобороны, пентагон
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