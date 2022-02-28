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В Бундестаге аплодировали решению дать Киеву оружие

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 04:42
В Бундестаге аплодировали решению дать Киеву оружие - Фото
Олаф Шольц. Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение РФ на Украину, выступая на внеочередном заседании Бундестага в воскресенье, 27 февраля, пишет DW.

По его словам, причина вторжения одна – свобода украинок и украинцев ставит под вопрос путинский режим угнетения.

Шольц подчеркнул, что Германия обязана поддержать Украину.

Как отмечается, слова канцлера о решении предоставить Киеву оружие для обороны депутаты Бундестага встретили аплодисментами.

"На агрессию Путина не может быть другого ответа", – подчеркнул Шольц.

Канцлер Германии также отметил, что сейчас украинцы защищают не только родину, а борются за свободу и демократию: "За ценности, которые мы с ними разделяем".

Указав на масштабные санкции против Москвы, он добавил: нападение на Украину обернется для России "катастрофой".

"Путин не изменит свой курс за одну ночь. Но очень быстро российское руководство почувствует, какую высокую цену заплатит", – убежден глава немецкого правительства.

Он также сообщил, что Германия планирует увеличить свой оборонный бюджет и уменьшить зависимость от российского газа.

Накануне Берлин изменил свою позицию по поставке оружия Украине и решил предоставить Киеву 1000 единиц противотанковых вооружений и 500 переносных ракетно-зенитных комплексов Stinger.

Правительство Германии также разрешило Нидерландам отправить в Украину 400 противотанковых гранатометов немецкого производства, а Эстонии – передать Киеву гаубицы.

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Ірина Петренко
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