Германия передаст ВСУ системы на случай применения Россией оружия массового поражения

Бундесвер передаст Вооруженным Силам Украины транспорт и оборудование для дезактивации радиоактивных, опасных биологических и химических боевых отравляющих веществ. Украинские военные уже прошли обучение использованию таких систем, сообщила германский министр обороны Кристина Ламбрехт, пишет пресс-служба Минобороны ФРГ.

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"Я решила также передать немецкий пакет средств РХБЗ. Это даст украинским Вооруженным Силам немедленную возможность обезвреживать боевые отравляющие вещества", – сказала она.

В этот комплект военной помощи входят шесть автомобилей, каждый с полным набором оборудования для дезактивации HEP 70, а также "значительный" начальный запас средств для этого.

Суммарная стоимость пакета составляет более 860 000 евро.

Ламбрехт уточнила, что передача ВСУ этих систем "в обозримом будущем не ограничивает оперативную готовность и выполнение задач бундесвера".

Сегодня, 28 июля, депутат Бундестага Йоханн Вадефул и экс-глава MSC Вольфганг Ишингер призвали официальный Берлин срочно передать тяжелое вооружение армии ФРГ украинцам, потому что на поле боя в Украине оно сейчас нужнее, чем на складах в стране, которая не воюет.

Евгений Пилипенко

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