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Германия передаст ВСУ системы на случай применения Россией оружия массового поражения

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 18:02
Германия передаст ВСУ системы на случай применения Россией оружия массового поражения - Фото
Иллюстративное фото: МО Австрии

Бундесвер передаст Вооруженным Силам Украины транспорт и оборудование для дезактивации радиоактивных, опасных биологических и химических боевых отравляющих веществ. Украинские военные уже прошли обучение использованию таких систем, сообщила германский министр обороны Кристина Ламбрехт, пишет пресс-служба Минобороны ФРГ.

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"Я решила также передать немецкий пакет средств РХБЗ. Это даст украинским Вооруженным Силам немедленную возможность обезвреживать боевые отравляющие вещества", – сказала она.

В этот комплект военной помощи входят шесть автомобилей, каждый с полным набором оборудования для дезактивации HEP 70, а также "значительный" начальный запас средств для этого.

Суммарная стоимость пакета составляет более 860 000 евро.

Ламбрехт уточнила, что передача ВСУ этих систем "в обозримом будущем не ограничивает оперативную готовность и выполнение задач бундесвера".

Евгений Пилипенко
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