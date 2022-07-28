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Германия должна немедленно открыть армейские склады для Украины – депутат Бундестага

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 17:39
Германия должна немедленно открыть армейские склады для Украины – депутат Бундестага - Фото
Йоханн Вадефул (фото - Facebook политика)

Германия должна открыть арсеналы бундесвера для максимальной и немедленной военной помощи Украине сейчас, а не когда-нибудь в будущем, как то подразумевают долгосрочные контракты с оборонной промышленностью и решение правительства Олафа Шольца. Об этом заявил замглавы парламентской группы ХДС/ХСС Йоханн Вадефул, его слова передает Tagesschau.

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27 июля стало известно, что Берлин одобрил заказ Украиной у немецкого ОПК сотни САУ Panzerhaubitze 2000. Депутат говорит, что "на сейчас" этого крайне мало. Он объяснил, что правительство лишь лицензировало приоритетное производство САУ и другого вооружения для ВСУ, но даже первые такие артиллерийские системы по заказу не будут доступны до 2023 года.

"Чтобы Украина могла защитить себя [с помощью этих системы], она должна еще существовать [на то время, когда они будут поставлены ей]", – указал политик ХДС.

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По его словам, Киеву сейчас нужны разрешения на экстренные поставки "устойчивых систем вооружения с боеприпасами, и это может быть только западное оборудование". Вадефул добавил, что у нескольких оружейных компаний есть танки и другое тяжелое вооружение, которые можно доставить "немедленно".

"Германия может сделать больше. Германия должна сделать больше. И она также может немедленно выдавать разрешения", – заявил замглавы оппозиционной фракции ХДС/ХСС.

Вольфганг Ишингер (фото – ЕРА)

О том же говорит и бывший топ-дипломат ФРГ Вольфганг Ишингер. По его словам, из-за длительности производства оружия Германия должна в кратчайшие сроки предоставить Украине дополнительное вооружение из запасов бундесвера, несмотря на то что этот шаг якобы "может ослабить актуальную боеспособность бундесвера".

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул: такое решение Берлина четко покажет на деле, а не на словах, что "сейчас безопасность Германии защищает Украина".

По словам Ишингера, "есть все признаки", что Запад, в том числе Германия, "не будет просто пускать пыль в глаза, а будет пускать пыль в глаза и окажет Украине максимальную поддержку сейчас, а не в следующем году".

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Евгений Пилипенко
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