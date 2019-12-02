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Германия предостерегла об усилении влияния России и Китая

Германия предостерегла об усилении влияния России и Китая - Фото
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото — ЕРА)
02.12.2019, 13:22

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сделала заявление накануне проведения саммита НАТО в Лондоне

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала на попытки России и Китая усилить свое влияние на страны Западных Балкан. Об этом она заявила во время своего визита в Косово, где солдаты бундесвера участвуют в миссии Североатлантического альянса, сообщает Deutsche Welle.

"Мы знаем, что на весь регион Китай, а также Россия смотрят с особым интересом", - отметила она.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Косово как независимая страна может самостоятельно решать свое будущее.

"Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в вопросе политического суверенитета государств", - добавила министр.

  • 11 октября Крамп-Карренбауэр заявила, что в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии.
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Россия Китай нато балканы Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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