Германия предостерегла об усилении влияния России и Китая

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото — ЕРА)

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала на попытки России и Китая усилить свое влияние на страны Западных Балкан. Об этом она заявила во время своего визита в Косово, где солдаты бундесвера участвуют в миссии Североатлантического альянса, сообщает Deutsche Welle.

"Мы знаем, что на весь регион Китай, а также Россия смотрят с особым интересом", - отметила она.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Косово как независимая страна может самостоятельно решать свое будущее.

"Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в вопросе политического суверенитета государств", - добавила министр.