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НАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии

НАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии - Фото
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - EPA)
11.10.2019, 06:18

Германия не исключает расширения военной миссии Североатлантического альянса в странах Балтии

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии. Об этом заявила 10 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время посещения немецких военных в литовской Рукле, передает Deutsche Welle.

Альянс может предоставить силы противовоздушной обороны в регионе.

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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис со своей стороны призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране. Кароблис уточнил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах. 

"Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг, в страны Балтии и Польшу, в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине. Основная часть сил была переброшена в первой половине 2017 года", - уточняется в сообщении.

Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, его общая численность составляет около 1200 человек.

США командуют контингентом НАТО в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году.

Стороны договорились не производить, не испытывать и не разворачивать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

  • 2 августа на фоне прекращения действия ДРСМД между США и Россией, министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег стороны от новой ядерной гонки.
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Раймундас Кароблис нато литва Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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