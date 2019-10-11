НАТО может расширить свое присутствие в странах Балтии

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - EPA)

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии. Об этом заявила 10 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время посещения немецких военных в литовской Рукле, передает Deutsche Welle.

Альянс может предоставить силы противовоздушной обороны в регионе.

Читайте также: НАТО дважды за неделю поднимало самолеты на перехват самолетов РФ

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис со своей стороны призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране. Кароблис уточнил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах.

"Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг, в страны Балтии и Польшу, в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине. Основная часть сил была переброшена в первой половине 2017 года", - уточняется в сообщении.

Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, его общая численность составляет около 1200 человек.

США командуют контингентом НАТО в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году.

Стороны договорились не производить, не испытывать и не разворачивать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.