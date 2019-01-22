Германия прекращает спасать мигрантов в Средиземном море

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Германия приостанавливает участие в морской миссии Европейского Союза "София", которая направлена ​​на борьбу с контрабандой людей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, в этой миссии после фрегата Augsburg другие немецкие военные корабли пока участвовать не будут.

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В декабре Евроcоюз продолжил действие миссии "София" только на три месяца. Продлить миссию сразу на год, как в прошлом, не удалось из-за сопротивления Италии. Правительство в Риме требует, чтобы мигранты, спасенные в рамках миссии "София», не доставлялись автоматически исключительно в Италию, а распределялись между всеми странами-членами ЕС.

Операцию "София" начали в июне 2015 года, когда миграционный кризис в ЕС достиг своего пика. Миссия направлена ​​на борьбу с нелегальной перевозкой людей и призвана контролировать соблюдение эмбарго у побережья Ливии. Корабли ЕС, участвующих в миссии, имеют право останавливать подозрительные суда и проводить на них обыски, а также осуществляют спасение мигрантов в море. Кроме того, в рамках операции проводится обучение сил береговой охраны Ливии. С начала работы миссии корабли ЕС спасли в Средиземном море почти 50 тысяч человек. В прошлом году количество спасенных существенно сократилось.