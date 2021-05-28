Германия признала геноцид в Намибии и пообещала 1,1 млрд евро
Германия признала геноцид двух народов в Намибии в начале XX века. Заявление главы МИД Германии Хайко Мааса опубликовано на официальном сайте министерства.
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По словам Мааса, события немецкой колониальной эпохи в Намибии, в том числе зверства, происходившие с 1904 по 1908 год, теперь в Германии официально будут называть геноцидом.
"В свете исторической и моральной ответственности Германии мы просим прощения у Намибии и потомков жертв", – заявил Маас.
В знак признания страданий жертв геноцида народов нама и гереро Германия проведет в Намибии программу реконструкции и развития на сумму 1,1 млрд евро. Пострадавшие от геноцида общины будут играть решающую роль в ее формировании и реализации, пообещал Маас.
Глава МИД Германии подчеркнул, что финансирование программы в Намибии не может быть основанием юридических требований о компенсации.
- ООН признал уничтожение племен нама и гереро актом геноцида в 1985 году.
- В 2004 году на то время министр экономического развития Германии Хайдемари Вечорек-Цойль первой из немецких официальных лиц признала геноцид в немецких африканских колониях.
- Вчера, 27 мая 2021 года, президент Франции Эмманюэль Макрон признал геноцид в Руанде.
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