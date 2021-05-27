Макрон признал геноцид в Руанде, но факт участия Франции в массовых убийствах отрицает
Президент Франции Эмманюэль Макрон признал причастность страны к геноциду более 800 000 представителей народа тутси, однако факт прямого соучастия Франции отрицает. Об этом сообщает Reuters.
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"Настоящим я смиренно и с уважением стою на вашей стороне сегодня, я прихожу к осознанию масштабов нашей ответственности", – сказал он.
Агентство отмечает, что в марте в отчете французской комиссии по расследованию геноцида говорилось, что колониальные настроения "ослепили" французских чиновников, и правительство несло "серьезную и всеобъемлющую" ответственность за то, что не предвидело бойню.
"Французские официальные лица вооружали, консультировали, обучали, снаряжали и защищали руандийское правительство", – говорится в отчете, при этом там также отмечается, что Франция годами скрывала свою роль в геноциде населения Руанды.
- В апреле 2019 года во Франции создали специальную комиссию, которая рассмотрит роль страны во время геноцида в Руанде.
- 17 мая 2020 года во Франции арестовали Фелисьен Кабуга, одного из самых разыскиваемых подозреваемых в организации геноцида в Руанде. Его искали 26 лет, а теперь отправят на суд в Гаагу.
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