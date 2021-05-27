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Макрон признал геноцид в Руанде, но факт участия Франции в массовых убийствах отрицает

27.05.2021, 14:10
Макрон признал геноцид в Руанде, но факт участия Франции в массовых убийствах отрицает - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал причастность страны к геноциду более 800 000 представителей народа тутси, однако факт прямого соучастия Франции отрицает. Об этом сообщает Reuters

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"Настоящим я смиренно и с уважением стою на вашей стороне сегодня, я прихожу к осознанию масштабов нашей ответственности", – сказал он.

Агентство отмечает, что в марте в отчете французской комиссии по расследованию геноцида говорилось, что колониальные настроения "ослепили" французских чиновников, и правительство несло "серьезную и всеобъемлющую" ответственность за то, что не предвидело бойню. 

"Французские официальные лица вооружали, консультировали, обучали, снаряжали и защищали руандийское правительство", – говорится в отчете, при этом там также отмечается, что Франция годами скрывала свою роль в геноциде населения Руанды.

СПРАВКА. Геноцид в Руанде, или геноцид против тутси, – массовое убийство руандийских тутси местными хуту с 6 апреля по 18 июля 1994 года. Был осуществлен по приказу правительства хуту. По разным оценкам, погибло от 500 000 до 1 млн человек, общее число жертв составило около 20% населения Руанды. Геноцид осуществлялся непосредственно армией, жандармерией и провластными группировками. Происходил в контексте войны между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом, по большей части состоявшим из беженцев-тутси. Прекратился после того, как войска РПФ заняли столицу Руанды Кигали.
  • В апреле 2019 года во Франции создали специальную комиссию, которая рассмотрит роль страны во время геноцида в Руанде.
  • 17 мая 2020 года во Франции арестовали Фелисьен Кабуга, одного из самых разыскиваемых подозреваемых в организации геноцида в Руанде. Его искали 26 лет, а теперь отправят на суд в Гаагу. 

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Станислав Стороженко
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франция геноцид эмманюэль макрон Руанда
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