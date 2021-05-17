UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия признала геноцид в Намибии, президент поедет извиниться – Deutschlandfunk

17.05.2021, 08:29
Германия признала геноцид в Намибии, президент поедет извиниться – Deutschlandfunk - Фото
Узники из гереро в Намибии, 1904 год (фото — Wikimedia Commons)

После шести лет переговоров Германия готова признать вину за массовое уничтожение германскими военными представителей народов гереро и нама в период колониальной власти в Намибии. Об этом пишет Deutschlandfunk.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Официальные Берлин и Виндхук якобы согласовали договор о признании убийств десятков тысяч людей в бывшей колонии геноцидом этих народов.

Радиостанция сообщила, что совместно разработанный документ был одобрен переговорщиками – экс-депутатом Христианско-демократического союза Рупрехтом Поленцом и экс-дипломатом Намибии Зедекией Нгавирю.

СПРАВКА. Намибия в 1884—1915 годы была колонией Германии. Когда гереро и нама восстали против иностранцев, войска захватчиков в 1904—1908-х убили десятки тысяч человек. С 2015 года шли переговоры о признании действий войск в тот период геноцидом.

Компенсацией за преступления должна стать финансовая поддержка социальных проектов в пользу пострадавших этногрупп.

Читайте также: "Люди, Анюто, з ума сходили од голоду". Чотири історії Голодомору 

Министры иностранных дел стран должны подписать соглашение об этом в Намибии примерно через две недели, уточняет радиостанция.

Также якобы достигнута договоренность о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет на церемонию в парламент Намибии, чтобы принести официальные извинения.

Смотрите видео: "Мы помним. Мы сильные": ВСУ сняли ролик в память о Голодоморе

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия история геноцид преступление компенсация намибия гереро нама
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 