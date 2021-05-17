Германия признала геноцид в Намибии, президент поедет извиниться – Deutschlandfunk
После шести лет переговоров Германия готова признать вину за массовое уничтожение германскими военными представителей народов гереро и нама в период колониальной власти в Намибии. Об этом пишет Deutschlandfunk.
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Официальные Берлин и Виндхук якобы согласовали договор о признании убийств десятков тысяч людей в бывшей колонии геноцидом этих народов.
Радиостанция сообщила, что совместно разработанный документ был одобрен переговорщиками – экс-депутатом Христианско-демократического союза Рупрехтом Поленцом и экс-дипломатом Намибии Зедекией Нгавирю.
Компенсацией за преступления должна стать финансовая поддержка социальных проектов в пользу пострадавших этногрупп.
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Министры иностранных дел стран должны подписать соглашение об этом в Намибии примерно через две недели, уточняет радиостанция.
Также якобы достигнута договоренность о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет на церемонию в парламент Намибии, чтобы принести официальные извинения.
- 24 апреля 2020 года президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи, в Турции ответили.
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