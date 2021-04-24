"Мы чтим их историю. Мы видим эту боль". Байден признал геноцид армян, в Турции ответили

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян на территории Османской империи в 1915 году геноцидом. Об этом сообщается в его заявлении, текст которого был обнародован на сайте Белого дома.

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"Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Начиная с 24 апреля<...>полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть", – говорится в заявлении.

Байден подчеркнул, что многие из тех, кто выжил, были вынуждены искать новый дом – в том числе и в США, но они никогда не забывали свою "трагическую историю".

"Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. И это делается не ради обвинения, а ради того, чтобы произошедшее никогда больше не повторилось", – отметил президент.

В Турции почти сразу же отреагировали на заявление главы США. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу написал в Twitter, что "слова не могут изменить или переписать историю". Также он заявил, что Турция "полностью отрицает это утверждение, единственной основой которого является популизм".

В администрации турецкого президента тоже осудили позицию Байдена, заявив, что "из-за попыток Вашингтона бросить тень на славную историю Турции, турецко-американские отношения переживают одну из самых трагических страниц", пишет Anadolu.

СПРАВКА. Геноцид армян был организован и воплощен в 1915-1016 годах на территориях, которые в то время были подконтрольны Османской империи. Он включал в себя разоружение армянских солдат, избирательную депортацию населения, принятие закона о высылке, а также убийство армян.

Предполагается, что количество погибших могло превышать 1 млн.

В 2011 году геноцид армян признала Франция, в 2016 году это сделала Германия.

В октябре 2019 года к ним присоединился Конгресс США.

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Дарья Мостовая

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