Конгресс США признал геноцид армян в Турции

Конгресс США (фото - Pixabay)

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством признала массовые убийства армян в Османской империи в начала ХХ века геноцидом, сообщает АР.

Агентство связывает такое решение с желанием Конгресса показать недовольство действиями Турции в Сирии.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - 11.

Историки насчитывают до 1,5 млн жертв среди армянского населения в результате геноцида, по сведениям AP. Турция оспаривает такое определение событий и настаивает, что погибшие были жертвами гражданской войны.

МИД Турции осудил резолюцию Конгресса США и заявил, что документ "не имеет под собой никаких исторических и правовых обоснований", сообщает Анадолу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал в Twitter решение Конгресса "смелым шагом, служащим правде и исторической справедливости".

Читайте также: Парламент Новой Зеландии разместил петицию о Голодоморе