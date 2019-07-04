Гибель женщины в Минске: фейерверки сделали в России

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Министерство обороны Беларуси заявляет, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России, предположительная причина подрывов – некачественные заряды. Об этом сообщают СМИ Беларуси.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад). Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Предположительная причина подрывов - некачественные заряды данного калибра (195 мм)", - говорится в заявлении минобороны.

Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

"Для исключения "человеческого фактора" (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок ", - уточнили в ведомстве, добавив, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, а произошедшее – "редчайший случай".

3 июля 2019 года во время праздничного фейерверка в Минске по случаю Дня независимости произошло чрезвычайное происшествие, в результате погибла женщина, десять человек получили ранения.