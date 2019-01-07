Гибель подростков в квест-комнате: владельца заведения задержали

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В Польше прокуроры задержали и выдвинули обвинения против некоего Милоша С., спроектировавшего квест-комнату, в которой при пожаре погибли пятеро 15-летних девочек. Он обвинения опровергает, сообщает Associated Press.

Ему инкриминируют умышленное создание пожарной опасности и непреднамеренные убийства. Прокуроры уточняют, что система отопления в помещениях была неисправна, а маршруты для экстренной эвакуации отсутствовали.

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Сегодня состоится суд по избранию меры пресечения для Милоша С. Сторона обвинения просит для него три месяца под арестом. Адвокаты заявляют, что их подзащитный "глубоко ошарашен" из-за смертей подростков и выражает соболезнования семьям.

Также сообщается, что результаты вскрытия показали: девочки умерли от вдыхания угарного газа.

4 января в Польше пятеро 15-летних девочек-подростков погибли во время пожара в квест-комнате. Также пострадал 25-летний мужчина.