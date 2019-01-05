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05.01.2019, 11:36

В Польше в квест-комнате погибли пятеро девочек-подростков

В Польше в квест-комнате погибли пятеро девочек-подростков - Фото
Фото: EPA

В комнате произошло возгорание и пятеро девочек умерли, предварительно, от удушья угарным газом

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Вчера, 4 января, пятеро 15-летних девочек-подростков погибли во время пожара в квест-комнате. Об этом сообщает AP

Также пострадал 25-летний мужчина. 

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Инцидент произошел в городе Кошалин в популярной квест-комнате "Escape Room". Ее суть в том, что игроков закрывают в комнате или здании и они должны найти ключи, которые помогут им выбраться. Известно, что там девочки отмечали день рождение одной из них.

Предварительно, они умерли от удушья угарным газом. Власти Польши распорядились проверить все подобные комнаты.

22 декабря в центре Львова произошел пожар на рождественской ярмарке. В горсовете заявили, что причиной стал взрыв газового баллона. Пять человек пострадали, один из них позже умер в больнице. 

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Теги: польша, пожар, погибли, подростки, квест-комната
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