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Глава МИД Австрии поддержал жесткие санкции против РФ, но призвал не трогать газ и СП-2

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 14:54
Глава МИД Австрии поддержал жесткие санкции против РФ, но призвал не трогать газ и СП-2 - Фото
Александер Шалленберг (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг говорит, что в случае эскалации агрессии против Украины Россию ждут обширные экономические и финансовые санкции Евросоюза. Однако поставки российского газа и газопровод Северный поток-2 не должны подвергнуться ограничениям, такое мнение он выразил в интервью газете Die Presse, передает информагентство DPA

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Он считает, что газопровод Северный поток-2 также не должен подвергаться санкциям, поскольку он еще не запущен. Австрийская нефтегазовая компания OMV является одним из инвесторов СП-2.

"Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам понадобится тепло и электричество", – сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас идет интенсивная работа над обширными экономическими и финансовыми санкциями ЕС в случае российского вторжения в Украину: "Будет очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ". 

Шалленберг не исключил возможность отключения РФ от SWIFT. 

Владислав Сердюк
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санкции война Донбасс газ северный поток-2 александр шалленберг
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