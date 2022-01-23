Глава МИД Австрии поддержал жесткие санкции против РФ, но призвал не трогать газ и СП-2

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг говорит, что в случае эскалации агрессии против Украины Россию ждут обширные экономические и финансовые санкции Евросоюза. Однако поставки российского газа и газопровод Северный поток-2 не должны подвергнуться ограничениям, такое мнение он выразил в интервью газете Die Presse, передает информагентство DPA.

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Он считает, что газопровод Северный поток-2 также не должен подвергаться санкциям, поскольку он еще не запущен. Австрийская нефтегазовая компания OMV является одним из инвесторов СП-2.

"Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам понадобится тепло и электричество", – сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас идет интенсивная работа над обширными экономическими и финансовыми санкциями ЕС в случае российского вторжения в Украину: "Будет очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ".

Шалленберг не исключил возможность отключения РФ от SWIFT.

СП-2 построен, но пока еще не сертифицирован. Новый канцлер Германии Олаф Шольц допускает остановку газопровода в случае нового вторжения РФ в Украину.

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Северный поток–2 не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер и Шалленберг поддерживают запуск СП-2.

16 декабря 2021 года в МИД Австрии в комментарии LIGA.net выразили мнение, что СП-2 способствует энергобезопасности, и потому его надо запустить скорее.

Владислав Сердюк

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