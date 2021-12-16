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МИД Австрии: Северный поток-2 – это для энергобезопасности Европы, надо запустить скорее

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 11:02
МИД Австрии: Северный поток-2 – это для энергобезопасности Европы, надо запустить скорее - Фото
Александер Шалленберг (фото - ЕРА)

В Министерстве иностранных дел Австрии считают, что газ нужен Европе в процессе энергетического перехода, а российско-немецкий газопровод Северный поток-2 способствует энергобезопасности, и потому его надо запустить скорее. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос LIGA.net.

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LIGA.net спросила, берет ли Австрия во внимание обеспокоенность ряда членов ЕС и НАТО в связи с СП-2 и почему продолжает настаивать на его запуске.

Австрийский МИД ответил, что всегда выступал за диверсификацию источников энергии в Европе и маршрутов ее поставки, а конечная цель – переход на новые источники энергии.

"Пока мы не достигнем этой цели, нам нужен газ как мостик. Северный поток-2 способствует достижению этих европейских целей и интересов. Сейчас проект завершен, и поэтому его следует использовать как можно скорее", – говорится в ответе.

В МИД Австрии считают, что газопровод является "современной и эффективной инфраструктурой" и в принципе может работать в будущем для поставок водорода.

"На этом фоне Северный поток-2 способствует энергетической безопасности Европы", – подытожили в ведомстве.

Читайте также: Цена на газ в ЕС превысила $1350 после заявлений главы МИДа Германии о Северном потоке-2

Марк Сировой, Владислав Сердюк
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