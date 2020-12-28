Глава МИД ФРГ о Северном потоке-2: Зачем ЕС суверенитет, если следовать указке Вашингтона

Предстоящая смена власти в Белом доме не повлияет на спор США с ФРГ по поводу прокладки и запуска в работу российского газопровода Северный поток-2, так как Вашингтон Берлину не указ. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил агентству dpa, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Какой смысл говорить о европейском суверенитете, если делать все только так, как того хочет Вашингтон?" – сказал он.

По словам главы МИД ФРГ, чиновника от Социал-демократической партии Германии, правительство его страны "не изменит своего отношения" к газопроводу.

Так он ответил на на вопрос о том, как приход Джо Байдена к власти в США повлияет на перспективы газопровода. Избранный президент США, как и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступает против достройки СП-2.

СПРАВКА. СП-2 – российский газопровод ОАО "Газпром" по дну Балтийского моря, который строится для ЕС в обход Украины с 2018-го. Стоимость оценивают в 9,5 млрд евро. США пытаются остановить проект санкциями. Борьбу американцы объясняют слишком высокой зависимостью Европы от российского газа и тем, что для Москвы это весомый рычаг влияния на политику ЕС. Сторонники СП-2 обвиняют США в том, что те хотят продавать свой СПГ Европе. Газопровод завершен на 94-96%: осталось проложить участок ~160 км.

При это Маас добавил, что в будущем "останутся темы", по которым у Германии существуют разногласия с США, но "важно, что у нас есть общая линия по центральным стратегическим и геополитическим вопросам – мы на одной стороне поля".

В декабре 2019-го США ввели санкции против трубоукладчиков СП-2. В Газпроме заявили, что строительство завершат сами.

В октябре 2020-го польский регулятор оштрафовал Газпром на $7,6 млрд за строительство СП-2.

2 декабря Bild сообщил, что для прокладки газопровода в ФРГ создадут климатический фонд: он призн а ет СП-2 "важным для экологии".

2 декабря Bild сообщил, что для прокладки газопровода в ФРГ создадут климатический фонд: он призн ет СП-2 "важным для экологии". 11 декабря дочка Газпрома возобновила строительство в исключительной экономической зоне ФРГ. В водах Дании возобновят укладку труб с января.

23 декабря Трамп ветировал проект оборонного бюджета на 2021-й фискальный год, который предполагает расширение санкций против СП-2, но Конгресс США, вероятно, преодолеет сопротивление президента.

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Евгений Пилипенко

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