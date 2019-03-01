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01.03.2019, 20:57

Глава МВД Италии предложил легализовать проституцию

Глава МВД Италии предложил легализовать проституцию - Фото
Фото: ANSA

Это лишит мафию бизнеса, считает Сальвини

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Италии следует открыть публичные дома, которые были закрыты по знаковому закону 1958 года. Об этом заявил министр внутренних дел Италии, вице-премьер и лидер ультраправой партии Лига Маттео Сальвини, передает ANSA.

"Я выступал и продолжаю выступать за открытие борделей, - сказал он. - Этого нет в правительственном контракте, потому что M5S (партия в Италии - ред.) несогласны, но я продолжаю думать, что это лишение мафии ее бизнеса, а также это правильный путь с точки зрения здоровья".

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Пиа Крови, основатель группы гражданских прав секс-работников, сказал: "Я думаю, что бордели Сальвини являются системой массового отвлечения. Они всегда говорят об этой проблеме в предвыборных кампаниях, когда не хотят сталкиваться с реальными проблемами. В Германии только 6 тысяч из 200 тысяч секс-работников зарегистрировались для уплаты налогов".

22 февраля итальянская оппозиция потребовала от правительства Италии ответить на обвинения в связях главы Министерства внутренних дел Маттео Сальвини с российским Кремлем.

Причиной стала публикация 21 февраля статьи в итальянском издании L'Espresso, в которой утверждается, что в 2018 году Сальвини пытался получить у связанных с Кремлем юридических лиц несколько миллионов евро. Деньги якобы предназначались для финансирования Лиги севера в преддверии выборов в Европарламент, которые запланированы на 23-26 мая 2019 года.

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Теги: Маттео Сальвини, италия, проституция
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