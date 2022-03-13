Главнокомандующий ВСУ: Мы разрушили миф о непобедимости российской армии

Украинская армия разрушила миф о "непобедимости" русской армии. Об этом в Facebook написал главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

По его словам, оккупанты планировали завоевать Украину за 2 суток, у них были запасы пищи всего на три дня. В то же время украинцы остановили их и сорвали планы.

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"Противник несет серьезные потери. Сегодня армия РФ по уровню профессионализма – это мы образца начала 2014-го", – говорит Залужный.

В качестве примера "профессионализма" россиян главнокомандующий сообщил, что сегодня россияне случайно сбили собственный БПЛА. Руководству же оккупанты доложили, что сбили украинский Bayraktar, добавил Залужный.

Александр Мясищев

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