Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2019, 21:46

"Главный враг арабов": Сирия ответила на решение США по Голанам

"Главный враг арабов": Сирия ответила на решение США по Голанам - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Дамаск назвал решение США о Голанских высотах атакой на суверенитет Сирии

Реклама
Реклама

В МИД Сирии назвали решение Вашингтона о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами "вопиющей атакой" на свой суверенитет и территориальную целостность, и заявили, что это делает США "главным врагом арабов". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийское внешнеполитическое ведомство.

"Освобождение Голан всеми доступными средствами и его возвращение на сирийскую родину является неотъемлемым правом Сирии", - говорится в заявлении официального Дамаска. Отмечается, что ничто не может изменить "вечный исторический факт, что Голаны были и останутся принадлежащими сирийским арабами".

Реклама

Читайте также: Помпео объяснил, чем Голанские высоты отличаются от Крыма

Президент США Дональд Трамп 25 марта подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты считаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Сейчас большая их часть контролируется Израилем, а восточная часть - Сирией. И Израиль, и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Две трети их территории были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года - тогда Израиль вступил в войну с сосредоточившейся вдоль его границ объединенной армией Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира и победил.

В 1981 году Кнессет Израиля принял закон о Голанских высотах, которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение (резолюция 497 от 17 декабря 1981 года).

Отправить:
Распечатать:
Теги: голанские высоты, Израиль, Сирия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 