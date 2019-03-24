Помпео объяснил, чем Голанские высоты отличаются от Крыма

Майк Помпео (фото - EPA)

Намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами после введения санкций против России за аннексию Крыма не является политикой двойных стандартов. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео телеканалу Sky News.

Позицию президента Дональда Трампа по Голанским высотам госсекретарь назвал признанием реального положения дел на местах и в сфере безопасности, необходимым для защиты Израиля.

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Решение Трампа даст больше возможностей для стабилизации региона, добавил Помпео.

21 марта Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, Трамп своими заявлениями о Голанских высотах провоцирует новый виток напряженности и кризиса на Ближнем Востоке.

Евросоюз тоже не согласился с Трампом. "Позиция ЕС не изменилась. Европейский союз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью территории Израиля", - сказала пресс-секретарь ЕС.

Reuters сообщает, что завтра, 25 марта, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с Тампом в Белом доме.