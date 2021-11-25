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Главой Интерпола стал генерал из ОАЭ. Его обвиняют в пытках

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 16:17
Главой Интерпола стал генерал из ОАЭ. Его обвиняют в пытках - Фото
Ахмед Нассер Аль-Раиси (Фото - официальный твиттер Интерпола)

25 ноября новым президентом Интерпола избран генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раиси, генеральный инспектор Министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщение об этом появилось 25 ноября в официальном твиттере Международной уголовной полиции.

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В 2020 году против Аль-Раиси выдвигались обвинения в применении пыток, поэтому против его выдвижения на пост главы Интерпола резко протестовали международные правозащитные группы.  В июне 2021 года Центр по правам человека Персидского залива подал в Париже жалобу, в которой обвинял Аль-Раиси в причастности к пыткам известного в ОАЭ диссидента Ахмеда Мансура, арестованного в 2017 году.

Аль-Раиси поступил на работу в полицию Абу-Даби в 1980 году, к 2005 году дослужился до должности генерального директора отдела Центральных операций. Пост генерального инспектора Министерства внутренних дел он занял в 2015 году.

Сообщение об избрании главой Интерпола Ахмеда Нассера Аль Раиси (скриншот из официального твиттера Интерпола)
Сергей Бережной
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интерпол пытки Ахмед Нассер Аль-Раиси оаэ
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