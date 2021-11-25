Главой Интерпола стал генерал из ОАЭ. Его обвиняют в пытках

25 ноября новым президентом Интерпола избран генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раиси, генеральный инспектор Министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Сообщение об этом появилось 25 ноября в официальном твиттере Международной уголовной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 2020 году против Аль-Раиси выдвигались обвинения в применении пыток, поэтому против его выдвижения на пост главы Интерпола резко протестовали международные правозащитные группы. В июне 2021 года Центр по правам человека Персидского залива подал в Париже жалобу, в которой обвинял Аль-Раиси в причастности к пыткам известного в ОАЭ диссидента Ахмеда Мансура, арестованного в 2017 году.

Аль-Раиси поступил на работу в полицию Абу-Даби в 1980 году, к 2005 году дослужился до должности генерального директора отдела Центральных операций. Пост генерального инспектора Министерства внутренних дел он занял в 2015 году.

В 2018 году главой Интерпола был избран Ким Чон Ян из Южной Кореи. Тогда же на эту должность выдвигался россиянин Александр Прокопчук.

21 января 2020 года в Китае бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 годам лишения свободы за взяточничество.

16 октября 2020 года в Киеве арестовали россиянина, которого Интерпол разыскивал за организацию заказного убийства.



Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.