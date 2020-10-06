В Киеве арестовали россиянина – его разыскивал Интерпол за организацию заказного убийства

В столице задержали и арестовали гражданина РФ, подозреваемого в организации заказного убийства. Сейчас начата процедура его экстрадиции

В Киеве арестовали россиянина, который находился в международном розыске по подозрению в организации заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Его задержали в Киеве. "В соответствии с учетом Генсекретариата Интерпола указанный гражданин находится в международном розыске по обвинению в организации умышленного убийства, совершенного по заказу", – заявляют в прокуратуре.

Гражданина РФ арестовали на 40 суток, которые он проведет в Лукьяновском СИЗО. Сейчас начата процедура экстрадиции задержанного.

8 февраля сотрудники СБУ в Ровненской области путем инсценировки предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали возможного организатора преступления.

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Владислав Сердюк

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