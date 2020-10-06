UA

В Киеве арестовали россиянина – его разыскивал Интерпол за организацию заказного убийства

06.10.2020, 10:00
В Киеве арестовали россиянина – его разыскивал Интерпол за организацию заказного убийства - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В столице задержали и арестовали гражданина РФ, подозреваемого в организации заказного убийства. Сейчас начата процедура его экстрадиции

В Киеве арестовали россиянина, который находился в международном розыске по подозрению в организации заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его задержали в Киеве. "В соответствии с учетом Генсекретариата Интерпола указанный гражданин находится в международном розыске по обвинению в организации умышленного убийства, совершенного по заказу", – заявляют в прокуратуре. 

Гражданина РФ арестовали на 40 суток, которые он проведет в Лукьяновском СИЗО. Сейчас начата процедура экстрадиции задержанного.

  • 8 февраля сотрудники СБУ в Ровненской области путем инсценировки предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали возможного организатора преступления. 

Читайте также: СБУ инсценировала убийство своей сотрудницы: фото, видео

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
заказное убийство полиция киев интерпол прокуратура

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации

Партнер проекта – ПриватБанк4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации
 