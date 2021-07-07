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"Голливуд — ужасное место". Умер Роберт Дауни-старший

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 22:28
Роберт Дауни-младший и его отец (фото - EPA)

Режиссер и актер Роберт Дауни-старший – отец актера Роберта Дауни-младшего – скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает BBC.

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"Папа мирно скончался во сне после долгих лет страданий от болезни Паркинсона. Он был настоящим нестандартным режиссером и все время оставался удивительно оптимистичным", – написал Дауни-младший.

Дауни-старший был заметной фигурой в независимом американском кино 1950-1960 годов. Он наиболее известен благодаря написанию сценария и постановке фильма "Патни Своуп" 1969 года, который высмеивает мир рекламы и расизм.

Фильм стал культовым и был внесен в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США в 2016 году.

Также актер снимался в таких фильмах, как "Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе".

Его фильмы характеризуются небольшим бюджетом, контркультурным пафосом и острым юмором.

Самым последним появлением Дауни-старшего в качестве актера был фильм "Как украсть небоскреб" 2011 года, в котором также снимались Эдди Мерфи, Бен Стиллер и Кейси Аффлек.

В качестве режиссера его последними проектами стали "Хьюго Пул" 1997 года и документальный фильм 2005 года "Площадь Риттенхауса".

Он пытался скрывать свою личную жизнь от широкого внимания. Но в 2001 году, когда его номинированному на Оскар сыну предъявили обвинение в употреблении кокаина, Дауни-старший рассказал New York Post о трудностях участия в кинобизнесе.

"Жизнь слишком проста, когда ты кинозвезда. Люди сделают все, что ты хочешь, и дадут тебе все, что ты хочешь. Голливуд – ужасное место", – сказал он тогда.

Дауни-старший был трижды женат. Его первой женой была актриса Элси Энн Дауни, и у них было двое детей – Эллисон Дауни и Роберт Дауни-младший. После этого он женился на актрисе Лоре Эрнст, а его третьей женой была Розмари Роджерс, автор бестселлеров.

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Вадим Ребрина
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кино Голливуд роберт дауни
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